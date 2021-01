Sanremo 2021, Fedez resta in gara nonostante lo spoiler parziale. Ecco perché (Di domenica 31 gennaio 2021) Il “caso Fedez” è rientrato. La partecipazione al Festival di Sanremo del duo composto dal rapper e da Francesca Michielin non è più a rischio: è la stessa organizzazione della kermesse ad aver preso questa decisione. Ma come si era arrivati all’eventualità di un’eliminazione? Il cantante, sabato 30 gennaio. ha postato una Instagram Story con un frammento (circa 10 secondi) della canzone ‘Chiamami per nome’, salvo rimuoverlo poco dopo. Così facendo sembrava aver violato il regolamento, che prevede che i brani debbano essere inediti prima di essere presentati sul palco dell’Ariston. Il duo era quindi a rischio esclusione ma la Direzione Artistica, dopo un giorno di riflessione – e di fuoco sui social – ha comunicato che “la durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta essere estremamente ridotta e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Il “caso” è rientrato. La partecipazione al Festival didel duo composto dal rapper e da Francesca Michielin non è più a rischio: è la stessa organizzazione della kermesse ad aver preso questa decisione. Ma come si era arrivati all’eventualità di un’eliminazione? Il cantante, sabato 30 gennaio. ha postato una Instagram Story con un frammento (circa 10 secondi) della canzone ‘Chiamami per nome’, salvo rimuoverlo poco dopo. Così facendo sembrava aver violato il regolamento, che prevede che i brani debbano essere inediti prima di essere presentati sul palco dell’Ariston. Il duo era quindi a rischio esclusione ma la Direzione Artistica, dopo un giorno di riflessione – e di fuoco sui social – ha comunicato che “la durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta essere estremamente ridotta e ...

