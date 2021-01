San Basilio | tragico incidente in moto | muore a 22 anni

virginiaraggi : Sono tornata a San Basilio per vedere una serie di interventi piccoli, ma significativi, che stiamo effettuando. A… - _marlene1265 : RT @GarauSilvana: #Roma con #VirginiaRaggi #M5S Anche San Basilio ??#stradenuove. - romasulweb : L'arte 'occupa' le piazze di spaccio: da San Basilio a Tor Bella Monaca concerti e stornelli romani - romasulweb : Incidente a San Basilio, perde controllo della moto e cade: morto un 22enne - CorvinoSantino : RT @GarauSilvana: #Roma con #VirginiaRaggi #M5S Anche San Basilio ??#stradenuove. -

Ultime Notizie dalla rete : San Basilio

RomaToday

Tragico incidente stradale a Roma, dove nella serata del 29 gennaio un ragazzo di soli 22 anni è morto dopo aver perso il controllo della propria moto nel quartiere di. A causa del violento impatto sono purtroppo stati inutili i soccorso giunti tempestivamente sul posto, i quali non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte del giovane. Sono al ...Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook: "Erano molti anni che aspettavamo questo intervento". A parlare è un cittadino diche ho incontrato durante un sopralluogo in questa periferia a est della città. Sono andata in via Casal Tidei, un'altra delle strade dimenticate del quartiere che ora stiamo recuperando ...Un ragazzo di soli 22 anni è morto a Roma dopo aver perso il controllo della moto che stava guidando ed essere caduto sull'asfalto.La vittima, un ragazzo tunisino di 22 anni, era quasi arrivato alla sua abitazione a San Basilio quando ha perso il controllo della sua Honda Cbr. Sopralluogo dei vigili urbani. Non sarebbero coinvolt ...