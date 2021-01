Roma-Verona: infortunio per Smalling, entra Kumbulla (Di domenica 31 gennaio 2021) infortunio per Chris Smalling. Dopo poco più di dieci minuti dal fischio d’inizio di Roma-Verona, il centrale inglese giallorosso è costretto ad abbandonare il campo. Trattasi di un problema al flessore della gamba sinistra secondo quanto riportato da bordocampo da Angelo Mangiante (Sky Sport). Al suo posto entra l’ex di turno Kumbulla. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021)per Chris. Dopo poco più di dieci minuti dal fischio d’inizio di, il cle inglese giallorosso è costretto ad abbandonare il campo. Trattasi di un problema al flessore della gamba sinistra secondo quanto riportato da bordocampo da Angelo Mangiante (Sky Sport). Al suo postol’ex di turno. SportFace.

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *3-0 Verona *(Mayoral 30‘) #SSFootball - ItalianoCalcio : Goal Mayoral! Roma lead Verona 3-0. - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Roma-#Verona, Lazovic: 'Vietato fermarci, proveremo a fare punti come contro il Napoli di Gattuso' - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Roma-Verona, Villar: 'In campo per vincere. Pronti a dare il massimo contro un avversario forte' - EmaPartenopeo : RT @hellofie: Dite a Gattuso che la Roma si sta a magna’ il Verona. Con Fonseca che un giorno si è l’altro pure è esonerato da tutta la sta… -