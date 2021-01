sportli26181512 : Muriqi, il sorriso del Pirata: 'Passato un brutto momento. Non voglio fermarmi': L'attaccante si è sbloccato, a Ber… -

BERGAMO - C'è anche la firma di Vedatsul 3 - 1 della Lazio contro l'Atalanta . Il bomber kosovaro si sblocca anche in Serie A dopo il gol in Coppa Italia. E finalmente sorride, perché la sua avventura in biancoceleste, iniziata ...... degli upgrade, che prima avevo criticato - mea culpa - sta dimostrando che, come ariete, di ... la mentalità vincente si costruisce anche in queste partite, e ildi Gasperini a fine ...Dopo 14 partite utili l’Atalanta lascia spazio alla rincorsa della Lazio. Il pittoresco Lotito potrà sostenere che l’idea di pagare in anticipo ...Finale ad alta tensione al Gewiss Stadium in occasione di Atalanta-Lazio. La partita, secondo atto dopo il successo bergamasco in Coppa Italia, ha sorriso ai biancocelesti che si sono imposti col risu ...