Marino e Brocchi post SPAL-Monza

(Di domenica 31 gennaio 2021) Al Mazza di Ferrara lo scontro diretto traè terminato 1 a 1, un pareggio che non ha accontentato nessuna delle due.Pasqualee Cristianhanno commentato la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Il tecnico dei biancazzurri ha commentato così il pareggio ottenuto nella prima giornata di ritorno di Serie B contro il. Entrambe le squadre lottano per la promozione e lasi trova ora al terzoo, a -1 proprio dai brianzoli e dal Chievo: “Buonissimo l’approccio, quando siamo andati sotto abbiamo avuto qualche momento di sbandamento che non doveva capitare. Ilha trovato il gol sulla prima vera occasione, ...

All.: Pasquale. A disp.: Thiam, Gomis, Okoli, Spaltro, Viviani, Brignola. Monza (4 - 3 - 3): ... All.: Cristian. A disp.: Lamanna, Anastasio, D'Errico, Scaglia, Scozzarella, Maric, ...