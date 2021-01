La Rai si pronuncia sul caso Fedez/Michielin a Sanremo 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) La Rai e la direzione artistica del Festival si pronunciano sul caso Fedez/Michielin a Sanremo 2021. Com’è finita? I due artisti sono stati per qualche giorno a rischio squalifica a causa dello spoiler del brano in gara al 71° Festival della Canzone Italiana che, da regolamento, deve restare inedito fino alla presentazione ufficiale dal vivo all’Ariston. Le canzoni in gara al Festival, infatti, possono essere condivise solo ed esclusivamente dopo la prima esibizione – quest’anno quella di martedì 2 marzo 2021 – ma Fedez ha peccato d’ingenuità e ha condiviso su Instagram alcuni rammenti dalle prove. Nel video che ha fatto il giro dei social nelle scorse ore, protagonista era Fedez alle prese con il brano in gara al Festival. La ... Leggi su optimagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) La Rai e la direzione artistica del Festival sino sul. Com’è finita? I due artisti sono stati per qualche giorno a rischio squalifica a causa dello spoiler del brano in gara al 71° Festival della Canzone Italiana che, da regolamento, deve restare inedito fino alla presentazione ufficiale dal vivo all’Ariston. Le canzoni in gara al Festival, infatti, possono essere condivise solo ed esclusivamente dopo la prima esibizione – quest’anno quella di martedì 2 marzo– maha peccato d’ingenuità e ha condiviso su Instagram alcuni rammenti dalle prove. Nel video che ha fatto il giro dei social nelle scorse ore, protagonista eraalle prese con il brano in gara al Festival. La ...

lucavellucci_ : @erosazzurro La corretta pronuncia non è con la Z, si usa la G. Per una volta, quelli della Rai non hanno detto una cavolata. - DomenicoDamato8 : RT @mavrtjna: i telecronisti Rai quando devono imparare la pronuncia dei calciatori: - eljardinero1782 : @Kataklinsmann Puoi sempre chiedere la corretta pronuncia del nome ai telecronisti Rai. - Mills_______ : RT @mavrtjna: i telecronisti Rai quando devono imparare la pronuncia dei calciatori: - GabrielCecchin1 : @Fabio_Giov Tatarusanu si pronuncia davvero Tataruscianu. Il telecronista Rai a differenza dei professori di romeno… -