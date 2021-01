La crisi di un governo senza programma (Di domenica 31 gennaio 2021) In questa crisi di governo che somiglia sempre più a una crisi isterica, che fine hanno fatto i programmi? La domanda sorge spontanea per una serie di motivi: ci avete raccontato che non si può andare a votare perché c'è un programma da realizzare; ci avete raccontato che non contano le persone - o le poltrone - ma i programmi; ecco, qualcuno per caso ne ha visto uno, di programma? Qualcuno ha visto in giro una proposta una, sul fisco, sui ristori, sugli aiuti alle imprese? Lo facciamo sommessamente notare perché saremmo anche un filo stufi di svegliarci ogni mattina con un leader politico di maggioranza pronto a giurare che il problema non sono i nomi, ma i temi. Poi però alla fine si parla solo di nomi, e mai di temi. E dunque i cinque stelle tolgono il veto su Renzi a patto che si resti su Conte; ... Leggi su panorama (Di domenica 31 gennaio 2021) In questadiche somiglia sempre più a unaisterica, che fine hanno fatto i programmi? La domanda sorge spontanea per una serie di motivi: ci avete raccontato che non si può andare a votare perché c'è unda realizzare; ci avete raccontato che non contano le persone - o le poltrone - ma i programmi; ecco, qualcuno per caso ne ha visto uno, di? Qualcuno ha visto in giro una proposta una, sul fisco, sui ristori, sugli aiuti alle imprese? Lo facciamo sommessamente notare perché saremmo anche un filo stufi di svegliarci ogni mattina con un leader politico di maggioranza pronto a giurare che il problema non sono i nomi, ma i temi. Poi però alla fine si parla solo di nomi, e mai di temi. E dunque i cinque stelle tolgono il veto su Renzi a patto che si resti su Conte; ...

