Governo: P.Chigi, ‘dopo dimissioni Conte in silenzio, rispetto per Mattarella e Fico’ (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – L’Ufficio stampa di Palazzo Chigi precisa che “le ricostruzioni riportate dai quotidiani in questi giorni sul Presidente del Consiglio, non ultime quelle apparse questa mattina, sono destituite di ogni fondamento e veridicità”. “Spiace in particolare – si legge nella nota – continuare a leggere, soprattutto da parte di chi abitualmente segue più da vicino il presidente del Consiglio, virgolettati mai pronunciati e fantasiosi retroscena, nonostante dallo scorso 26 gennaio, giorno in cui il presidente del Consiglio ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato, il presidente Conte e l’intera comunicazione di Palazzo Chigi non abbiano mai rilasciato dichiarazioni o fatto trapelare informazioni che rispecchiassero in alcun modo il pensiero del Presidente, con l’unica eccezione di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – L’Ufficio stampa di Palazzoprecisa che “le ricostruzioni riportate dai quotidiani in questi giorni sul Presidente del Consiglio, non ultime quelle apparse questa mattina, sono destituite di ogni fondamento e veridicità”. “Spiace in particolare – si legge nella nota – continuare a leggere, soprattutto da parte di chi abitualmente segue più da vicino il presidente del Consiglio, virgolettati mai pronunciati e fantasiosi retroscena, nonostante dallo scorso 26 gennaio, giorno in cui il presidente del Consiglio ha rassegnato lenelle mani del Capo dello Stato, il presidentee l’intera comunicazione di Palazzonon abbiano mai rilasciato dichiarazioni o fatto trapelare informazioni che rispecchiassero in alcun modo il pensiero del Presidente, con l’unica eccezione di ...

