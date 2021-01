Fedez squalificato da Sanremo? Pubblica per sbaglio un video della canzone in gara, ma ci sono dei precedenti (Di domenica 31 gennaio 2021) Nuovi guai per Fedez, ma questa volta non c’entra il Codacons (per adesso). Ieri sera il rapper milanese stava provando con Francesca Michielin la loro canzone di Sanremo 2021. Qualcuno ha Pubblicato sul profilo Instagram del cantante 9 secondi delle prove, con l’audio ben udibile del pezzo. Rai e Direzione Artistica, verifiche su caso Fedez. Si riservano di procedere nei prossimi giorni. (Ansa) #Fedez #Sanremo2021 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 30, 2021 In esclusiva choc gold abbiano anche la reazione di Francesca Michielin, che rischia la squalifica per colpa di mrs Ferragni. Rai e Direzione Artistica, verifiche su caso Fedez. Si riservano di procedere nei prossimi giorni. (Ansa) #Fedez #Sanremo2021 — ... Leggi su biccy (Di domenica 31 gennaio 2021) Nuovi guai per, ma questa volta non c’entra il Codacons (per adesso). Ieri sera il rapper milanese stava provando con Francesca Michielin la lorodi2021. Qualcuno hato sul profilo Instagram del cantante 9 secondi delle prove, con l’audio ben udibile del pezzo. Rai e Direzione Artistica, verifiche su caso. Si riservano di procedere nei prossimi giorni. (Ansa) #2021 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 30, 2021 In esclusiva choc gold abbiano anche la reazione di Francesca Michielin, che rischia la squalifica per colpa di mrs Ferragni. Rai e Direzione Artistica, verifiche su caso. Si riservano di procedere nei prossimi giorni. (Ansa) #2021 — ...

