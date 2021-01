Fedez e Francesca Michielin esclusi da Sanremo | i precedenti

Agenzia_Ansa : In una storia postata su Instagram e poi tolta, Fedez accenna 'Chiamami per nome', il brano per Sanremo con Frances… - scultiespeast : RT @perchetendenza: 'Fedez': Perché rischia di essere squalificato da #Sanremo2021 dopo aver spoilerato in un video su Instagram un estratt… - Giolla_Giolla : RT @gibzayn: Francesca Michielin che scrive a Fedez - selishardliquor : RT @uncleofthunder: fedez che Francesca michielin spoilera la che apre ig e vede canzone di la sto… - howbighowbluee : RT @marcole___: Francesca Michielin mentre guarda le storie di Fedez e trova la canzone che deve portare a Sanremo insieme a lui https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Francesca

Il brano della coppiaMichelin potrebbe essere squalificato da Sanremo La produzione del Festival, però, fino a questo momento ancora non si è espressa sul da farsi: nonostante il ...Un errore, nient'altro che un errore:ha postato su Instagram alcuni secondi del brano con cui è in gara a Sanremo insieme aMichielin per una grossolana svista, pochi secondi affidati alle Stories a cui non è stato tolto ...Mentre Amadeus e la Rai continuano il loro braccio di ferro contro il Cts e il Covid-19 per permettere la realizzazione della 71esima edizione del Festival di Sanremo con il pubblico in sala, un altro ...Fedez pubblica per errore, tra le sue Instagram Stories, un'anticipazione della canzone Chiamami per nome, con cui è stato annunciato tra gli ospiti di Sanremo 2021, in compagnia di Francesca Michieli ...