Digitale terrestre niente più Rai e Mediaset: ecco quando, le date (Di domenica 31 gennaio 2021) Nuove tecnologia prendono il posto di quelle vecchie, con automatica dismissione di vecchie prodotti ormai inutili. La rivoluzione tanto attesa e tanto contestata sta arrivando in tutte le case degli italiani. niente più Dvb T2, sotto con il 5G. Questa la novità per tutti gli utenti italiani, questa la novità per tutti i fruenti del Digitale terrestre. Tra poco quindi, tantissime programmazioni non saranno più visibili attraverso i comuni decoder o le comuni televisioni con decoder incorporate. Ovviamente non per tutti, soltanto per i più datati, i più obsoleti insomma. La sorpresa riguarderà soprattutto Rai e Mediaset, che non saranno più visibili attraverso le vecchie frequenze del Digitale terrestre. Per poterle nuovamente intercettare ci sarà bisogno di una nuova ... Leggi su chenews (Di domenica 31 gennaio 2021) Nuove tecnologia prendono il posto di quelle vecchie, con automatica dismissione di vecchie prodotti ormai inutili. La rivoluzione tanto attesa e tanto contestata sta arrivando in tutte le case degli italiani.più Dvb T2, sotto con il 5G. Questa la novità per tutti gli utenti italiani, questa la novità per tutti i fruenti del. Tra poco quindi, tantissime programmazioni non saranno più visibili attraverso i comuni decoder o le comuni televisioni con decoder incorporate. Ovviamente non per tutti, soltanto per i più datati, i più obsoleti insomma. La sorpresa riguarderà soprattutto Rai e, che non saranno più visibili attraverso le vecchie frequenze del. Per poterle nuovamente intercettare ci sarà bisogno di una nuova ...

radiokemonia : Stai ascoltando: Debbie Gibson-Shake Your Love La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Cher-I Found Someone La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: SPOT ISTITUZIONALE-SMALTIMENTO MASCHERINE La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Frank Stallone-Far From Over La musica anni 80 solo su - xswagmasta : I pomeriggi erano più belli quando MTV era ancora per noi comuni mortali poveri e potevamo seguire queste meravigli… -