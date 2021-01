Cugini di Campagna, Ivano Michetti è stato colpito da un ictus (Di domenica 31 gennaio 2021) Il chitarrista dei Cugini di Campagna, Ivano Michetti, ha avuto un ictus molto serio. E’ stato in coma per 15 giorni (Photo by Elisabetta Villa/Getty Images)Ivano Michetti, storico chitarrista dei Cugini di Campagna, è stato colpito da un violento ictus ed è stato in coma per circa 15 giorni. A dichiararlo è stata Barbara D’Urso, nel corso della puntata di venerdì di Pomeriggio Cinque. Inoltre, la conduttrice, ha affermato che Ivano Michetti sarà presente quest’oggi in diretta durante il programma ‘Domenica Live’ in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5. Il programma inizierà alle 17.10. Ti ... Leggi su ck12 (Di domenica 31 gennaio 2021) Il chitarrista deidi, ha avuto unmolto serio. E’in coma per 15 giorni (Photo by Elisabetta Villa/Getty Images), storico chitarrista deidi, èda un violentoed èin coma per circa 15 giorni. A dichiararlo è stata Barbara D’Urso, nel corso della puntata di venerdì di Pomeriggio Cinque. Inoltre, la conduttrice, ha affermato chesarà presente quest’oggi in diretta durante il programma ‘Domenica Live’ in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5. Il programma inizierà alle 17.10. Ti ...

mattj276 : @darlinjustpwk Mi avete sgamato. Ho ancora i poster in cameretta e non ho superato il trauma di quando si sono divi… - maravderhj : @koreanbigm1nion I CUGINI DI CAMPAGNA STO PIANGENDO OK - koreanbigm1nion : @maravderhj Scrivimi in dm così mi ricordo che appena finiscono i cugini di campagna ci sono - baekchanghyuk : Ma si potrà passare dagli stray kids ai cugini di campagna? - intaephoria : i cugini di campagna me li ricordavo diversi -