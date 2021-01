Covid-19, assembramenti nel weekend in tutta Italia. Miozzo: “Inaccettabile” (Di domenica 31 gennaio 2021) ''Penso che queste immagini siano comprensibili ma non accettabili. Comprensibili perché dopo settimane e mesi di restrizioni c'è un grande desiderio di normalità ma inaccettabili perché il virus è tra noi, non siamo fuori dall'emergenza. Ci sono paesi intorno a noi che sono in condizioni peggiori''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 31 gennaio 2021) ''Penso che queste immagini siano comprensibili ma non accettabili. Comprensibili perché dopo settimane e mesi di restrizioni c'è un grande desiderio di normalità ma inaccettabili perché il virus è tra noi, non siamo fuori dall'emergenza. Ci sono paesi intorno a noi che sono in condizioni peggiori''. L'articolo .

MediasetTgcom24 : Covid, folla in centro a Milano: assembramenti in varie zona della città #milano - Agenzia_Ansa : #Covid, in calo i nuovi casi: nelle ultime 24 ore sono stati 11.252, 237 vittime. Intanto è 'febbre gialla' in vis… - RaiNews : Controlli sul rispetto delle norme anti-contagio. Il ministro Speranza: serve prudenza, zona gialla non è scampato… - Juri_Nep : RT @Agenzia_Ansa: Allarme assembramenti. Folla in centro a Milano e Roma, a poche ore dal passaggio in zona gialla #Covid #ANSA https://t.c… - avv_procopio : RT @Agenzia_Ansa: Febbre gialla e assembramenti, Cts: 'C'è il rischio che la curva esploda' #Covid #ANSA -