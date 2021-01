Cadono in un dirupo | genitori morti davanti alla figlia di 5 anni

(Di domenica 31 gennaio 2021) Alice Torri Un uomo e una donna, sposati, sonoscivolando per oltre 200 metri in unagli occhi della, una bambina di 5. La tragedia è avvenuta sul monte Vareno, ad Angolo Terme, nel Bresciano. La notizia è stata data dall’Ansa. I due, assiemedi cinquee all’altra coppia di amici, erano usciti per una passeggiata e si trovavano su una strada sterrata. Nelle vicinanze di un canale ghiacciato, nel quale era scesa una slavina, la donna è scivolata e il compagno ha cercato di salvarla, ma entrambi sono caduti in unper alcune centinaia di metri e hanno perso la vita. L’uomo aveva 49, la moglie 35. Sul posto sono intervenute le squadre delle Stazioni ...

Brescia Oggi

Brescia Oggi