Bologna-Milan 1-2, Pioli: “Le vittorie bisogna sudarle” | Serie A News (Di domenica 31 gennaio 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato la prestazione dei rossoneri al termine di Bologna-Milan dello stadio 'Dall'Ara'. Ecco le sue dichiarazioni Bologna-Milan 1-2, Pioli: “Le vittorie bisogna sudarle” Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 31 gennaio 2021) Stefano, tecnico rossonero, ha commentato la prestazione dei rossoneri al termine didello stadio 'Dall'Ara'. Ecco le sue dichiarazioni1-2,: “LePianeta

AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - acmilan : ?? Check out the team's stats post-#BolognaMilan ?? - ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - sportli26181512 : Pagelle Tuttosport - Calabria pazzesco, Theo il peggiore: Secondo le pagelle di Tuttosport, Calabria è stato il mig… - adhy_junaedi10 : RT @juvefcdotcom: ?? Juve’s January ?Udinese?? ?Milan ?? ?Sassuolo?? ?Genoa?? (Coppa ItaliaL16) ?Inter?? ?Napoli??(Supercoppa) ?Bologna??… -