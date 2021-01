Amadeus va avanti | parola a Rai e Cts

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 31 gennaio 2021) Laura Rio Conduttore disposto a tutto per salvare il Festival. E scoppia la grana Fedezritira le dimissioni, vae si rimetterà alle decisioni della Rai e del comitato tecnico-scientifico. Proprio come Conte dopo proclami e invettive durissime è dovuto tornare sui suoi passi e chinarsi a Renzi, puredopo giorni di rabbia e di dure prese di posizione cambia atteggiamento. Incredibile come la crisi festivaliera rispecchi la crisi del governo. Per Conte i numeri sono quelli dei parlamentari che reggono la maggioranza, persono i milioni che la Tv di Stato perderebbe se non si facesse Sanremo: l'anno scorso ne sono stati intascati 37. Un toccasana per le casse Rai. Dunque,proverà a fare uno show senza pubblico, come chiesto dai ministri Franceschini e ...