Volley femminile, Serie A1 2020/2021: Conegliano spazza via anche Monza e consolida il primato (Di sabato 30 gennaio 2021) La Imoco Conegliano stende 3-0 (25-15, 25-20, 27-25) la Saugella Monza nel match valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 2020/2021 di Volley femminile. In virtù di questo risultato il club veneto consolida il primato in classifica salendo a quota sessanta punti, mentre le lombarde restano terze a quarantadue. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA Serie A1 femminile 2020/2021 RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La capolista si rende protagonista di una partenza con il botto, tanto da portarsi sul 5-1 nell’arco di pochi minuti, mettendo a dura prova la resistenza delle avversarie. Le padrone di casa, dopo un momento di ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) La Imocostende 3-0 (25-15, 25-20, 27-25) la Saugellanel match valevole per la settima giornata di ritorno del campionato diA1di. In virtù di questo risultato il club venetoilin classifica salendo a quota sessanta punti, mentre le lombarde restano terze a quarantadue. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICAA1RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La capolista si rende protagonista di una partenza con il botto, tanto da portarsi sul 5-1 nell’arco di pochi minuti, mettendo a dura prova la resistenza delle avversarie. Le padrone di casa, dopo un momento di ...

sportface2016 : #Volley femminile, #SerieA1 2020/2021: #Conegliano spazza via anche #Monza e consolida il primato - zazoomblog : LIVE VOLLEY Monza-Conegliano 0-1 Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Monza-Conegliano… - marcofantasiatw : RT @RaiSport: #Pallavolo femminile Squadre in campo ?? #Monza-#Conegliano in diretta dalle 20.45 su #RaiSport+HD Streaming ?? https://t.co… - ImocoVolley : RT @RaiSport: #Pallavolo femminile Squadre in campo ?? #Monza-#Conegliano in diretta dalle 20.45 su #RaiSport+HD Streaming ?? https://t.co… - RaiSport : #Pallavolo femminile Squadre in campo ?? #Monza-#Conegliano in diretta dalle 20.45 su #RaiSport+HD Streaming ?? … -