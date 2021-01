Viaggio nel “Buco nero” del deep web: tra suprematismo bianco, propaganda di estrema destra e teorie del complotto – Il podcast (Di sabato 30 gennaio 2021) In un forum dall’aspetto apparentemente innocuo, con uno sfondo color lilla, centinaia di utenti si ritrovano per parlare di videogame, tecnologia, fumetti. Ma tra decine di chat in inglese, ce n’è una in italiano. Nel “Buco nero” – titolo del podcast da un’inchiesta di Gabriele Cruciata e Arianna Poletti uscito il 26 gennaio in esclusiva su Storytel – gli utenti si scambiano materiale di propaganda di estrema destra, come il manifesto dell’attentatore di Christchurch Brenton Tarrant o manuali per imparare a farsi saltare in aria. Sul deep web, chi popola questa chat nascosta si serve di un potente sistema di anonimato che fa sì che tutti inviino messaggi servendosi dello stesso pseudonimo: Lupo Lucio, in riferimento alla trasmissione per bambini della “Melevisione”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) In un forum dall’aspetto apparentemente innocuo, con uno sfondo color lilla, centinaia di utenti si ritrovano per parlare di videogame, tecnologia, fumetti. Ma tra decine di chat in inglese, ce n’è una in italiano. Nel “” – titolo delda un’inchiesta di Gabriele Cruciata e Arianna Poletti uscito il 26 gennaio in esclusiva su Storytel – gli utenti si scambiano materiale didi, come il manifesto dell’attentatore di Christchurch Brenton Tarrant o manuali per imparare a farsi saltare in aria. Sulweb, chi popola questa chat nascosta si serve di un potente sistema di anonimato che fa sì che tutti inviino messaggi servendosi dello stesso pseudonimo: Lupo Lucio, in riferimento alla trasmissione per bambini della “Melevisione”. ...

