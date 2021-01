Veronica Ursida interviene dopo le accuse a Uomini e Donne: “Tutto falso, ora ci saranno conseguenze” (FOTO) (Di sabato 30 gennaio 2021) In questi giorni il nome di Veronica Ursida è tornato alla ribalta nel programma Uomini e Donne. La protagonista, però, è stata tirata in ballo non per cose positive, bensì per accuse molto gravi sul suo conto. Armando Incarnato ha sbottato contro di lei accusandola di aver sempre finto all’interno della trasmissione e di essere l’informatrice, insieme alla sua amica Aurora, di una pagina di gossip sul programma. La dama, chiaramente, non si è potuta difendere in studio non essendo presente e lo ha fatto sui social. Il chiarimento di Veronica Ursida su Uomini e Donne dopo essere stata tirata in ballo svariate volte a Uomini e Donne, Veronica Uersida ha deciso di ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 30 gennaio 2021) In questi giorni il nome diè tornato alla ribalta nel programma. La protagonista, però, è stata tirata in ballo non per cose positive, bensì permolto gravi sul suo conto. Armando Incarnato ha sbottato contro di lei accusandola di aver sempre finto all’interno della trasmissione e di essere l’informatrice, insieme alla sua amica Aurora, di una pagina di gossip sul programma. La dama, chiaramente, non si è potuta difendere in studio non essendo presente e lo ha fatto sui social. Il chiarimento disuessere stata tirata in ballo svariate volte aUersida ha deciso di ...

