Uomini e Donne, anticipazioni: ecco chi è la scelta di Davide Donadei

Secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web, qualche giorno fa è stata registrata la scelta di Davide Donadei. Il tronista avrebbe quindi deciso con chi proseguire il rapporto tra le corteggiatrici Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. In attesa di vedere in onda l'intera puntata di Uomini e Donne, vogliamo raccontarvi cosa si conosce della scelta di Davide.

La scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne

Una delle ultime anticipazioni su Uomini e Donne è quella legata alla scelta del tronista Davide Donadei. Il ragazzo infatti, in una puntata registrata qualche giorno fa, avrebbe deciso ...

