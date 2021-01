Travaglio si sbrodola per Conte: “E’ sereno come un monaco Zen”. Ora il nemico è Di Battista (Di sabato 30 gennaio 2021) Marco Travaglio anche questa mattina, sulla prima pagina del “Fatto Quotidiano“, si sbrodola in lodi per il premier “trombato”, al momento, da Matteo Renzi, e continua a sostenere che Giuseppe Conte farebbe bene a misurarsi con il Parlamento e di accettare più o meno tutto per restare in piedi. Nel suo fondo di oggi, intitolato “Poker”, Travaglio si esprime su Conte con toni che neanche Casalino avrebbe osato utilizzare: “Mattarella, con l’incarico di esplorazione a Fico, dà le carte, i tempi e il via alla partita. Ma le partite a poker si giocano con le regole del poker, almeno per chi vuol vincerle. Si comincia a carte coperte, senza muovere un muscolo facciale, e solo alla fine si va a vedere. Conte accetta la sfida e attende gli eventi in modalità Zen….”. Un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 gennaio 2021) Marcoanche questa mattina, sulla prima pagina del “Fatto Quotidiano“, siin lodi per il premier “trombato”, al momento, da Matteo Renzi, e continua a sostenere che Giuseppefarebbe bene a misurarsi con il Parlamento e di accettare più o meno tutto per restare in piedi. Nel suo fondo di oggi, intitolato “Poker”,si esprime sucon toni che neanche Casalino avrebbe osato utilizzare: “Mattarella, con l’incarico di esplorazione a Fico, dà le carte, i tempi e il via alla partita. Ma le partite a poker si giocano con le regole del poker, almeno per chi vuol vincerle. Si comincia a carte coperte, senza muovere un muscolo facciale, e solo alla fine si va a vedere.accetta la sfida e attende gli eventi in modalità Zen….”. Un ...

