Traffico Roma del 30-01-2021 ore 15 | 30

(Di sabato 30 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionegeneralmente scorrevole su Gran parte delle strade della capitale Attenzione ad un incidente su Viale Trastevere che sta provocando un rallentamento nei prossimi Tadi viale Aurelio Saffi direzione Monteverde per accertamenti alla Sotto via Cristoforo Colombo in direzione via Laurentina ancora chiusa via di Acqua Acetosa Ostiense lavori sul viadotto della Magliana chiuso il tratto compreso tra via del pattinaggio via della Magliana in direzione di Fiumicino con riduzione di carreggiata anche in direzione opposta verso l’Eur inevitabili rallentamenti e code per lavori di manutenzione fino alla termine del servizio le linee tram 3 e 19 provenienti da stazione Trastevere Piazza dei Gerani limiteranno a Piazza di Porta Maggiore e tra Porta Maggiore Valle Giulia Piazza Risorgimento è attivo un servizio ...