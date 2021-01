Spezia, Italiano: 'Cercheremo di mettere in difficoltà l'Udinese' (Di sabato 30 gennaio 2021) LA Spezia - "E' stata una settimana intensa che ci ha visto in campo giovedì sera e che ci vedrà nuovamente in campo domani alle 12:30 per una partita per noi molto importante, preparata in poco più ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 30 gennaio 2021) LA- "E' stata una settimana intensa che ci ha visto in campo giovedì sera e che ci vedrà nuovamente in campo domani alle 12:30 per una partita per noi molto importante, preparata in poco più ...

Lo ha dichiarto Vincenzo Italiano , allenatore dello Spezia , alla vigilia del prossimo match di campionato, contro l' Udinese : "Cercheremo di mettere in difficoltà l' Udinese come accaduto nella ...

È stata tra le sorprese della prima parte di stagione, con un calcio propositivo che ha prodotto non solo punti ma anche complimenti. Lo Spezia di Vincenzo Italiano, 18 punti in 19 partite, +4 sulla zona retrocessione al giro di boa del suo primo storico campionato di Serie A, riparte dalla sfida diretta contro l'Udinese per ...

"Mancano 19 gare, che dobbiamo affrontare con atteggiamento battagliero e spavaldo, dovremo cercare di ottenere punti con tutti - spiega il tecnico siciliano -. Dobbiamo stringerci, fare gruppo e dare ...

Tramite i canali ufficiali della società ligure Vincenzo Italiano ha presentato Spezia-Udinese che si gioca domani al Picco alle 12:30 ...

