Sci alpino, Marco Schwarz guida la prima manche a Chamonix. Zenhaeusern e Noel attaccati, azzurri attardati

Lotta aperta per la vittoria dopo la prima manche dello slalom di Chamonix. I primi tre sono divisi tra loro solo da tre centesimi, con l'austriaco Marco Schwarz a guidare la classifica davanti allo svizzero Ramon Zenhaeusern (+0.02) ed il francese Clement Noel (+0.03). Uno slalom condizionato anche da condizioni quasi al limite, con una nevicata mista pioggia che ha certamente reso complicato fare il tempo a coloro partiti dopo i primi sette. Quarto posto per il norvegese Sebastian Foss-Solevaag (+0.42), che ha preceduto gli austriaci Michael Matt (+0.67) e Manuel Feller (+0.73). In settima posizione c'è lo svizzero Loic Meillard (+0.87), ottavo Alexis Pinturault (+0.88), mentre completano la Top-10 lo svedese Kristoffer Jakobsen ed il russo Alexander ...

