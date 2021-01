Raffaella Carrà e i fagioli di Borges (Di sabato 30 gennaio 2021) Tra i ricordi indelebili della mia infanzia televisiva c’è la sigla della rubrica preserale di Rai 1 “Almanacco del giorno dopo”, con strane immagini ruotanti e una musica rinascimentale che mi suscitavano una certa inquietudine. Rassicurante risultava invece il sorriso di Raffaella Carrà, che si affacciava verso mezzogiorno. Il suo programma “Pronto, Raffaella?” andò in onda su Rai 1 dal 1983 al 1985: all’epoca ritenevo la conduttrice quasi coetanea di mia nonna, facendo i calcoli era più giovane di me oggi. La ricordo seduta alla scrivania con la cornetta telefonica in mano accanto a un vaso di vetro pieno di fagioli, i telespettatori dovevano indovinarne il numero esatto. Non ho seguito le successive tappe della carriera della Carrà, di recente mi è capitato di vedere su Rai 3 una puntata della ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Tra i ricordi indelebili della mia infanzia televisiva c’è la sigla della rubrica preserale di Rai 1 “Almanacco del giorno dopo”, con strane immagini ruotanti e una musica rinascimentale che mi suscitavano una certa inquietudine. Rassicurante risultava invece il sorriso di, che si affacciava verso mezzogiorno. Il suo programma “Pronto,?” andò in onda su Rai 1 dal 1983 al 1985: all’epoca ritenevo la conduttrice quasi coetanea di mia nonna, facendo i calcoli era più giovane di me oggi. La ricordo seduta alla scrivania con la cornetta telefonica in mano accanto a un vaso di vetro pieno di, i telespettatori dovevano indovinarne il numero esatto. Non ho seguito le successive tappe della carriera della, di recente mi è capitato di vedere su Rai 3 una puntata della ...

nicopastore : Raffaella Carrà - Rapsodia in blu - Top_Radio_ : Now playing: Far L'amore by Bob Sinclar & Raffaella Carrà on - sanjaxllly : RT @la__faraona: raffaella carra ?? - VickyDamicis : Il coinquilino del mio moroso con la sua tipa cena super fancy con tartar di tonno, insalata gourmet, sottofondo mu… - _Hits_music_ : NP Far L'amore by Bob Sinclar & Raffaella Carrà on -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Ballo ballo

Era il 1982 quando Raffaella Carrà scalava le classifiche con questo tormentone, sigla del varietà televisivo Fantastico . E oggi non è un caso che Ballo ballo arrivi dalla Spagna, dove la nostra ...

'Ballo ballo', il musical che celebra Raffaella Carrà e le sue canzoni -

giunta l'ora di rendere a Raffaella Carrà , e a tutti noi che amiamo le sue canzoni, un meritato omaggio". Detto fatto, il regista uruguaiano Nacho Álvarez ha costruito il musical "Ballo ballo" , ora disponibile su Prime Video,...

Raffaella Carrà forte forte forte su «Techetechetè» TV Sorrisi e Canzoni Era il 1982 quandoscalava le classifiche con questo tormentone, sigla del varietà televisivo Fantastico . E oggi non è un caso che Ballo ballo arrivi dalla Spagna, dove la nostra ...giunta l'ora di rendere a, e a tutti noi che amiamo le sue canzoni, un meritato omaggio". Detto fatto, il regista uruguaiano Nacho Álvarez ha costruito il musical "Ballo ballo" , ora disponibile su Prime Video,...