Napoli, ai giovani terreni incolti e abbandonati: via all’intesa con Anci Campania (Di sabato 30 gennaio 2021) Censire le terre e i relativi immobili, come i fabbricati rurali, di proprieta’ dei Comuni, che vertono in stato di abbandono da lungo tempo, e concederli in gestione ai giovani dai 18 ai 40 anni, sulla base di progetti di valorizzazione presentati in risposta ad avvisi pubblici. Con una duplice finalita’: da un lato, recuperare e riqualificare terreni pubblici incolti e inutilizzati, contenendo il degrado geologico-ambientale del territorio e salvaguardandone l’integrita’ idrogeologica, dall’altro, offrire opportunita’ occupazionali ed economiche ai giovani del Sud che molto spesso si trovano a fare i conti con la mancanza di lavoro. E’ questo l’obiettivo del progetto “SIBaTer – Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre abbandonate e incolte”, per la promozione e l’attuazione del quale oggi il sindaco della Citta’ ... Leggi su ildenaro (Di sabato 30 gennaio 2021) Censire le terre e i relativi immobili, come i fabbricati rurali, di proprieta’ dei Comuni, che vertono in stato di abbandono da lungo tempo, e concederli in gestione aidai 18 ai 40 anni, sulla base di progetti di valorizzazione presentati in risposta ad avvisi pubblici. Con una duplice finalita’: da un lato, recuperare e riqualificarepubblicie inutilizzati, contenendo il degrado geologico-ambientale del territorio e salvaguardandone l’integrita’ idrogeologica, dall’altro, offrire opportunita’ occupazionali ed economiche aidel Sud che molto spesso si trovano a fare i conti con la mancanza di lavoro. E’ questo l’obiettivo del progetto “SIBaTer – Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre abbandonate e incolte”, per la promozione e l’attuazione del quale oggi il sindaco della Citta’ ...

