Mascherine, per quanto tempo dovremo portarle? L'ipotesi delle Ffp2 obbligatorie nei luoghi chiusi (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo quasi un anno di Covid l'Europa tutta è alle prese con la seconda ondata della pandemia e all'orizzonte c'è la possibile terza ondata. Scienziati ed esperti discutono sulla validità dei dispositivi di sicurezza individuali. In particolare se non sia il caso di abbandonare le più semplici Mascherine chirurgiche per adottare solo – o soprattutto – le più sicure e filtranti Ffp2. Negozi, uffici, bar e ristoranti L'idea di fondo è semplice: la mascherina chirurgica non andrebbe più indossata nei luoghi chiusi come negozi, bar e uffici, dove invece occorrerebbe sempre portare una mascherina Ffp2, più protettiva per sé e per gli altri. D'altro canto c'è chi ricorda la difficoltà a reperire le Ffp2. Le quali, anche per questo motivo, andrebbero riservate agli ospedali, dunque a medici, ...

