Marotta | “Scambio Dzeko-Sanchez? Trattativa chiusa ancor prima di aprirsi”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Giuseppe, ad dell’Inter, ha parlato così a DAZN dellocon la Roma, chiudendo definitivamente a quest’operazione: “Gli agenti sono stati troppo audaci a portare avanti lasenza fare i conti con l’oste. Unache si èdi. Conte ha rimarcato che se all’interno del nostro gruppo ci sono dei calciatori scontenti che vogliono trovare sistemazione altrove è doveroso non trattenerli. Fino ad ora non c’è nessun caso, come ho ribadito più volte credo che questo sia un gruppo col quale termineremo la stagione”. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Marotta parla ai microfoni di "DAZN" prima del fischio d'inizio di Inter-Benevento, sfida valida per la ventesima giornata di Serie A.