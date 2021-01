Lo fermano per un controllo ma…scende, butta la droga e scappa nelle campagne: nei guai 37enne (Di sabato 30 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, i Militari della Stazione Carabinieri di Sabaudia, coordinati dal Luogotenente Pietro Maglione, durante le operazioni antidroga hanno tratto in arresto un 37enne originario di Latina, trovato in flagranza di reato. L’uomo, che era alla guida della propria macchina, è stato fermato per un quotidiano controllo da parte dei Carabinieri. Appena sceso dal mezzo, però, ha gettato a terra un involucro nero e ha subito provato a tentare la fuga nelle campagne vicine. Leggi anche: Roma. ‘Febbre da cavallo’: oltre 70 persone sorprese a pranzare e a scommettere clandestinamente nell’Ippodromo delle Capannelle Il 37enne è stato rincorso e prontamente bloccato dai militari di Sabaudia, che avendo verificato il contenuto del sacchetto hanno trovato 10 grammi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, i Militari della Stazione Carabinieri di Sabaudia, coordinati dal Luogotenente Pietro Maglione, durante le operazioni antihanno tratto in arresto unoriginario di Latina, trovato in flagranza di reato. L’uomo, che era alla guida della propria macchina, è stato fermato per un quotidianoda parte dei Carabinieri. Appena sceso dal mezzo, però, ha gettato a terra un involucro nero e ha subito provato a tentare la fugavicine. Leggi anche: Roma. ‘Febbre da cavallo’: oltre 70 persone sorprese a pranzare e a scommettere clandestinamente nell’Ippodromo delle CapanIlè stato rincorso e prontamente bloccato dai militari di Sabaudia, che avendo verificato il contenuto del sacchetto hanno trovato 10 grammi ...

