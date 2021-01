LIVE – Potenza-Palermo 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ladi, match valido per la ventunesima giornata delC di. I padroni di casa reduci tra tre sconfitte e due vittorie nelle ultime cinque partite cercano i tre punti per allontanarsi sempre di più dalla zona rossa, mentre i rosanero, dopo il pareggio contro il Teramo, sono chiamati a dare risposte. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di sabato 30 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Marcone; Conson, Gigli, Di Somma; Coccia, Coppola, Bucolo, Di Livio, Sepe; Ricci; Romero.: Pelagotti; Doda, Palazzi, Somma, Crivello; Odjer, De Rose, Luperini; Kanouté, ...

ILOVEPACALCIO : LIVE #POTENZAPALERMO 0-0: INIZIA LA GARA- Ilovepalermocalcio - WiAnselmo : #Live, Potenza-#Palermo: diretta testuale di - Mediagol : #Live, Potenza-#Palermo: diretta testuale di - CalciorosaneroI : LIVE Segui Potenza-Palermo dalle 12.30 - Giangi2911 : questo circo e i suoi pagliacci non meritano i #gregorelli sono diventati ridicoli all'ennesima potenza.. Prendono… -

... gruppo da diciannove squadre che in questo turno vedrà il Catanzaro osservare il turno di riposo: nel girone più meridionale si scenderà in campo già alle ore 12.30 con l'anticipoPalermo, ...LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d'inizio ore 12.30)(3 - 5 - 2): 31 Marcone; 26 Di Somma, 6 Conson, 15 Gigli; 7 Coccia, 32 Bucolo, 23 Coppola (C.), 21 Di Livio, 33 Sepe; 10 Ricci, 9 Romero. ...Una trasferta per cercare di tornare alla vittoria. È questo l’obiettivo di oggi del Palermo che si presenta in casa del Potenza con il 4-3-3, senza Accardi, fermatosi dopo la sfida al Teramo, e non s ...Torna il campionato, torna Diretta Stadio con Potenza-Palermo. Non hai nessun abbonamento tv? Nessun problema: dalle 12 con noi.