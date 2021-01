L’infermiere abbraccia il paziente Covid con sindrome di Down: “Aveva bisogno di molto affetto” (Di sabato 30 gennaio 2021) Sulla pagina Facebook del Centro de Apoio Geriátrico è difficile guardare la foto e leggere il post rimanendo impassibili. Perché la storia che arriva da Caapiranga, nello stato di Amazonas, in Brasile, è una di quelle storie fatte di speranza. Protagonisti un infermiere e un paziente Covid, Emerson Junior, 30enne con sindrome di Down. Ricoverato con valori di saturazione bassi, Emerson ha rifiutato l’ossigeno, per via dell’ansia di cui soffre e che avrebbe peggiorato tutto. Ed è per questo che è intervenuto Raimundo Nogueira Matos, un infermiere. Come? Standogli vicino. abbracciandolo. Convincendolo a indossare la maschera per l’ossigeno. A scattare la foto dei due un’altra paziente Covid, dimessa domenica, Mirene Borges da Silva: “Ho pensato che fosse bellissimo. Ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Sulla pagina Facebook del Centro de Apoio Geriátrico è difficile guardare la foto e leggere il post rimanendo impassibili. Perché la storia che arriva da Caapiranga, nello stato di Amazonas, in Brasile, è una di quelle storie fatte di speranza. Protagonisti un infermiere e un, Emerson Junior, 30enne condi. Ricoverato con valori di saturazione bassi, Emerson ha rifiutato l’ossigeno, per via dell’ansia di cui soffre e che avrebbe peggiorato tutto. Ed è per questo che è intervenuto Raimundo Nogueira Matos, un infermiere. Come? Standogli vicino.ndolo. Convincendolo a indossare la maschera per l’ossigeno. A scattare la foto dei due un’altra, dimessa domenica, Mirene Borges da Silva: “Ho pensato che fosse bellissimo. Ho ...

FQMagazineit : L’infermiere abbraccia il paziente Covid con sindrome di Down: “Aveva bisogno di molto affetto” - rosatoeu : Il paziente Covid affetto da sindrome di Down rifiuta l'ossigeno, l'infermiere lo abbraccia e lo aiuta a respirare. - NRegimenti : Un infermiere abbraccia un uomo di 30 anni, che, positivo al Covid, preso dal panico non riesce a tenere la mascher… - maratam5 : l'AMORE QUELLO VERO, VA CERCATO NEI PICCOLI GESTI DI GRANDI UOMINI ?? #Infermiere abbraccia ragazzo positivo: 'Così… - andrea_falivene : RT @giraldo_ale: Che tenerezza! Brasile. L’infermiere Raimundo Nogueira Matos abbraccia Emerson Junior, 30enne con sindrome di Down e posi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’infermiere abbraccia Coronavirus, Burioni si scusa con Gismondo: non è un raffreddore ma nemmeno la peste Corriere della Sera