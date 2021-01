Lazio, Lotito contro la crisi: paga due stipendi in anticipo (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA - Mentre la Federcalcio autorizza di fatto la diLazione del pagamento degli stipendi dei giocatori, il presidente della Lazio Claudio Lotito gioca in contropiede: saldate in anticipo due ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA - Mentre la Federcalcio autorizza di fatto la dine delmento deglidei giocatori, il presidente dellaClaudiogioca inpiede: saldate indue ...

capuanogio : Come per la #Juventus, accordo anche tra #Lazio e Procura #Figc per la violazione delle tempistiche dei tamponi… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lazio, #lotito gioca d'anticipo: pagati gli stipendi di febbraio e marzo. «E' per dare un segnale» - e_marzano : RT @cmdotcom: #Lazio, #Lotito paga due #stipendi in anticipo: 'Per dare un segnale' - francetomm : RT @CorSport: #Lazio, #Lotito contro la crisi: paga due stipendi in anticipo ?? - PinoTorella : RT @il_sarza: CALCIO: LOTITO ANTICRISI, PAGA DUE STIPENDI ANTICIPATI Lazio in controtendenza,saldate anche spettanze febbraio e marzo (ANSA) -