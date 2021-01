(Di sabato 30 gennaio 2021) Un gruppo fantastico (e di valore) agli ordini di. Questo, in sintesi, il pensiero di Kalidou, arrivato alla vigilia dell'impegno casalingo contro il Parma . "in un momento ...

sportli26181512 : Koulibaly: “Il #Napoli è forte e noi siamo con Gattuso”: Il difensore senegalese alla vigilia della sfida contro il… - NCN_it : #KOULIBALY A KISS KISS #NAPOLI: «#GATTUSO CI AIUTA A DARE IL MASSIMO, CONTRO IL #PARMA VOGLIAMO I PUNTI! SUL MODULO… - Salvato95551627 : RT @kisskissnapoli: Esclusiva, #Koulibaly: “La classifica? Guardo solo avanti. E chi vedo avanti, lo voglio dietro il Napoli” - sportface2016 : #Napoli, #Koulibaly: 'Vogliamo tornare ad essere i meno battuti. Essere la seconda miglior difesa e aver subito 6 s… - mattinodinapoli : Koulibaly indica la strada al Napoli: «Gattuso ci aiuta, ora vinciamo» -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly Napoli

Questo, in sintesi, il pensiero di Kalidou, arrivato alla vigilia dell'impegno casalingo ... colmiamo i difetti e guardiamo avanti - ha detto il difensore a Radio Kiss Kiss- . ...Il difensore delKalidouha rilasciato qualche dichiarazione alla vigilia della partita contro il Parma. Kalidouè intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kissper commentare gli ...Kalidou Koulibaly è un grande uomo, ma non lo scopriamo di certo ora: 'Anche i miei compagni fanno beneficenza in silenzio'.Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole: "Siamo in un momento un po' strano, sembra che siamo in ...