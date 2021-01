Juve, furto in casa di McKennie mentre lui è in campo contro la Spal (Di sabato 30 gennaio 2021) Svaligiata a Torino la casa del calciatore bianconero Weston McKennie . Il furto è avvenuto mercoledì sera, durante la gara Juventus - Spal di Coppa Italia., secondo quanto rivela in quotidiano La Stampa . L'abitazione si trova sulla collina torinese e nella zona sono presenti molte telecamere di sorveglianza. La polizia scientifica ha acquisito le registrazioni e proprio da ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Svaligiata a Torino ladel calciatore bianconero Weston. Ilè avvenuto mercoledì sera, durante la garantus -di Coppa Italia., secondo quanto rivela in quotidiano La Stampa . L'abitazione si trova sulla collina torinese e nella zona sono presenti molte telecamere di sorveglianza. La polizia scientifica ha acquisito le registrazioni e proprio da ...

