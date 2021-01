In libreria: “C’era una volta adesso”, di Massimo Gramellini (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Coronavirus, nemico invisibile. Anche in un senso traslato. Perché dentro il nostro cuore e la nostra mente abbiamo dei “virus” che possiamo combattere e vincere. Ed è così che dopo il successo di L’ultima riga delle favole, Fai bei sogni e Avrò cura di te, Massimo Gramellini torna al suo pubblico. Per condurlo nell’attualità del 2020, l’annus horribilis del Covid e del lockdown. Con il romanzo C’era una volta adesso l’autore ci trasporta in una narrazione nella quale il nemico è fuori, invisibile e subdolo, ma anche dentro di noi. Nella diffidenza e nella mancanza di speranza. L’ultimo libro di Gramellini è una storia di fiducia e di coraggio, che insegna che tutti i draghi si possono sconfiggere. Come nella migliore tradizione, se volete. Ma attenzione, è qui il punto: occorre ... Leggi su velvetmag (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Coronavirus, nemico invisibile. Anche in un senso traslato. Perché dentro il nostro cuore e la nostra mente abbiamo dei “virus” che possiamo combattere e vincere. Ed è così che dopo il successo di L’ultima riga delle favole, Fai bei sogni e Avrò cura di te,torna al suo pubblico. Per condurlo nell’attualità del 2020, l’annus horribilis del Covid e del lockdown. Con il romanzounal’autore ci trasporta in una narrazione nella quale il nemico è fuori, invisibile e subdolo, ma anche dentro di noi. Nella diffidenza e nella mancanza di speranza. L’ultimo libro diè una storia di fiducia e di coraggio, che insegna che tutti i draghi si possono sconfiggere. Come nella migliore tradizione, se volete. Ma attenzione, è qui il punto: occorre ...

ZomBeBo : Oggi ho messo a posto la libreria e quando ho finito la sezione dei manga, sono stata folgorata da un pensiero?????… - marta_barone_ : Ho parlato per un'ora in videoconferenza con una libreria di Roma affettando nonchalance perché c'era una forma ali… - LuciaLibri : 'Il problema di Marcitero, secondo Brillantina, era dovuto al fatto che non c’era il mare'. Un brano di 'Marcitero… - CABRERA78s : ma io non vi ho detto che ieri mentre passavo davanti ad una libreria c’era in vetrina un cofanetto di star wars co… - erykaluna : RT @kristy85075375: #MatteoMartari:«appena ho avuto conferma del ruolo, mi sono fiondato subito in libreria e ho preso tutto quello che c’e… -

Ultime Notizie dalla rete : libreria C’era Una travagliata storia d'amore e di confine | INTORNO TIRANO Intorno Tirano