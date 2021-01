Il Grande Gatsby di Fitzgerald diventa una serie | nuova chiave di lettura

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ilverrà rinterpretato in unatv. Il classico capolavoro diè già stato oggetto di quattro versioni cinematografiche. Un capolavoro senza tempo. Il, romanzato firmato daha fatto sognare intere generazione portandole nelle atmosfere degli anni Venti. Ambientato a New York, narra le vicende del giovane Jay. L'articolo proviene da YesLife.it.

MegaNerd__ : Dopo lo splendido film, #IlGrandeGatsby si prepara a diventare una serie TV. Il progetto è nelle mani del creatore… - takaperfect : Sono 15 anni che aspetto l'adattamento di Belli e Dannati, perchè fissarsi con il Grande Gatsby - takaperfect : Non riesco a capire l'esigenza di una serie su Il Grande Gatsby ad appena 8 anni dall'ultimo film - LT38 : RT @vogue_italia: Una bellissima, nuova edizione illustrata de 'Il Grande Gatsby' - NeriPozza : RT @slayertommy: Ho comprato «Il grande Gatsby» di Fitzegerald edito @NeriPozza, uscito ieri. Note positive: illustrazioni molto belle e pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Gatsby

... Il, il personaggio letterario più famoso di Francis Ford Fitzgerald, si prepara a tornare sotto forma di serie tv, ma in una formula più "inclusiva". Secondo quanto ha fatto sapere ...Baz Luhrmann tonerà alla regia dopo il film Iled è inoltre coinvolto come co - sceneggiatore e produttore. Il lungometraggio avrà al centro il complicato rapporto tra Elvis Presley e ...Pioggia di polemiche su Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. LEGGI ANCHE. Cristiano Ronaldo e Leo Messi, la caduta degli dei? A scatenare la bufera un video di Ronaldo – poi rimosso – in cui accomp ...Michael Hirst, sceneggiatore della serie Vikings, si occuperà della trasposizione de Il grande Gatsby per il piccolo schermo ...