Giulia De Lellis | prende una posizione sul Gfvip | Il retroscena

(Di sabato 30 gennaio 2021) AncheDeha commentato la puntata delandata in onda ieri sera, c’è la presa didell’influencer.De(Instagram)Ieri è andata in onda una nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’, che si avvicina sempre di più al suo epilogo. Dopo quasi 6 mesi di attività, la casa più spiata d’Italia si appresta a chiudere i battenti, anche se c’è ancora un mese abbondante da vivere con gli inquilini di Cinecittà. C’è stanchezza tra i concorrenti, soprattutto tra quelli che sono entrati praticamente dall’inizio: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ma anche Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli ed Andrea Zelletta sono tra quelli che hanno praticamente cominciato questa edizione. Leggi qui —>, rivelazione bomba di ...

zazoomblog : GF Vip 5 Giulia De Lellis si scaglia contro Alfonso Signorini per difendere Pierpaolo e Giulia - #Giulia #Lellis… - Cortez36003710 : @distantifyIG Ascoltati le storie di giulia de lellis una che conosce benissimo il mondo televisivo talmente preso… - Chiara200212 : RT @Chiara32320203: Ovviamente hanno repostato le storie di Giulia de lellis nel profilo di Gloria?????????? CHE CIRCO #gregorelli - Chiara32320203 : Ovviamente hanno repostato le storie di Giulia de lellis nel profilo di Gloria?????????? CHE CIRCO #gregorelli - carpi_ale : RT @Mattiabuonocore: Ho trovato brutto quello che ieri il conduttore (che non è un opinionista) ha detto, con toni netti, a Pierpaolo sul s… -

L'influencer si è mostrata infastidita per la questione "Gregoraci" e "occhi che brillavano" ( così come ha fatto notare ancheDe). Dopo avere discusso per la gelosia, l'italo persiana ...Nella storia mai nata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si intromette ancheDe. L'influencer, dopo la puntata del 29 gennaio del Grande Fratello Vip , ha preso le difese diSalemi . Durante il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini , ...Giulia Salemi sbaglia il nome di Pierpaolo Pretelli (che sbotta): ecco cosa è successo stanotte dopo la puntata del Grande Fratello Vip, il video.Giulia De Lellis dichiara "non è stato carino" l'intervento di Alfonso Signorini in merito all'incontro tra Pierpaolo e Elisabetta Gregoraci.