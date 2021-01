Gasperini: «Il nostro obiettivo è restare più a lungo possibile nel carro delle primissime» (Di sabato 30 gennaio 2021) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro la Lazio. Come si affrontano queste partite ravvicinate contro la stessa squadra? “Sotto l’aspetto tattico hai più conoscenze, puoi cercare di limitare gli avversari. Siamo contenti di giocare due semifinali in otto giorni, abbiamo entusiasmo e risultati che ci stanno dando ragione. Arrivare a questa partita avendo vinto la precedente ci dà la carica giusta, già arrivare nelle prime quattro è stato un grande traguardo“. Chi saranno gli assenti? “Hateboer, Gosens Sutalo, per il resto ci siamo tutti”. Qual è il vostro traguardo? “C’è grande battaglia, è un campionato diverso. Sono tutte coinvolte per i propri obiettivi: il nostro è quello di restare più a lungo possibile nel ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro la Lazio. Come si affrontano queste partite ravvicinate contro la stessa squadra? “Sotto l’aspetto tattico hai più conoscenze, puoi cercare di limitare gli avversari. Siamo contenti di giocare due semifinali in otto giorni, abbiamo entusiasmo e risultati che ci stanno dando ragione. Arrivare a questa partita avendo vinto la precedente ci dà la carica giusta, già arrivare nelle prime quattro è stato un grande traguardo“. Chi saranno gli assenti? “Hateboer, Gosens Sutalo, per il resto ci siamo tutti”. Qual è il vostro traguardo? “C’è grande battaglia, è un campionato diverso. Sono tutte coinvolte per i propri obiettivi: ilè quello dipiù anel ...

