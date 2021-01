Gabriel Garko è in ospedale: cosa è successo all’attore? FOTO (Di sabato 30 gennaio 2021) Ha preoccupato i fan la storia pubblicata da Gabriel Garko nelle scorse ore che lo ha ritratto su un lettino d’ospedale mentre è sottoposto alla somministrazione di una flebo. L’attore a quanto pare sta bene, non è ricoverato ma solo in transizione in un pronto soccorso: nel video appare in buona salute e rassicura tutti di stare bene, ironizza sulla flebo che gli hanno prescritto ma a quanto pare non ha nulla di grave. La storia seguita da moltissimi followers ha subito allarmato, tanti i commenti di solidarietà ricevuti dall’attore che con molta probabilità ha avuto solo un malore comune, un probabile abbassamento di pressione ma niente di preoccupante. Per il momento Garko non ha dato nessuna spiegazione, non ha postato più niente in seguito al video in ospedale e molti sono in ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Ha preoccupato i fan la storia pubblicata danelle scorse ore che lo ha ritratto su un lettino d’mentre è sottoposto alla somministrazione di una flebo. L’attore a quanto pare sta bene, non è ricoverato ma solo in transizione in un pronto soccorso: nel video appare in buona salute e rassicura tutti di stare bene, ironizza sulla flebo che gli hanno prescritto ma a quanto pare non ha nulla di grave. La storia seguita da moltissimi followers ha subito allarmato, tanti i commenti di solidarietà ricevuti dche con molta probabilità ha avuto solo un malore comune, un probabile abbassamento di pressione ma niente di preoccupante. Per il momentonon ha dato nessuna spiegazione, non ha postato più niente in seguito al video ine molti sono in ...

