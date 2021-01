Fedez spoilera la canzone di Sanremo 2021

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 30 gennaio 2021)e Francesca Michielin Nuova grana in arrivo per il Festival di. Poco fa,ha postato sui social un estratto di Chiamami Per Nome, lacon cui dal 2 al 6 marzo (salvo variazioni) è chiamato a gareggiare alla kermesse canora al fianco di Francesca Michielin. Una svista che potrebbe costare l’espulsione per i due cantanti. Il fattaccio è avvenuto su Instagram, social dove Federico Lucia ha scelto di condividere alcuni video nei quali provava insieme alla Michielin il brano in gara a. Tra i tanti video muti,ha postato però una clip che conteneva alcuni secondi del brano Chiamami Per Nome, svelando quello che sembra essere a tutti gli effetti l’inciso del pezzo. Una svista madornale, a cui il rap ha tentato di porre rimedio, ...