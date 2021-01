Fedez spoilera con un VIDEO la canzone del Festival di Sanremo 2021 (Di sabato 30 gennaio 2021) Fedez ha pubblicato poco fa un VIDEO mentre fa le prove della nuova canzone del Festival di Sanremo 2021 con Francesca Michielin Bellezze dei social network: può capitare che un cantante mentre faccia le prove per una canzone nuova pubblichi un VIDEO su Instagram. Ma se il brano in questione deve essere assolutamente top secret L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021)ha pubblicato poco fa unmentre fa le prove della nuovadeldicon Francesca Michielin Bellezze dei social network: può capitare che un cantante mentre faccia le prove per unanuova pubblichi unsu Instagram. Ma se il brano in questione deve essere assolutamente top secret L'articolo proviene da YesLife.it.

impfede4 : Fedez che spoilera la canzone di Sanremo mo rischia seriamente la squalifica che coglione - thiskiwiisme : non lo staff di fedez che spoilera un pezzo di canzone ma che ca??????o fate - elena_ele6 : RT @ahoy_boy98: Vedevo già Francesca che tornava a Sanremo trionfale dopo anni da nessun grado di separazione e con un sequel pazzesco a ma… - ahoy_boy98 : Vedevo già Francesca che tornava a Sanremo trionfale dopo anni da nessun grado di separazione e con un sequel pazze… - PepStrawine : RT @jessi_cap: Fedez che spoilera su ig il ritornello di Chiamami per Nome cantato da Francesca... E mo so cazzi. #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez spoilera Sanremo 2021, anche Fedez e Achille Lauro tra i cantanti in gara: Red Ronnie spoilera possibili nomi

Red Ronnie ha deciso di spoilerare in anticipo la lista dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021. Tra conferme, ritorni ed esclusioni incredibili, il suo elenco appare piuttosto verosimile. Ma ...

Ecografia social per Chiara: ecco la bimba dei Ferragnez

Sanremo 2021, Red Ronnie spoilera i cantanti in gara al Festival. E annuncia anche il vincitore "... "Ciao amore" è invece la versione di Fedez con tanto di ecografia e mani che si intrecciano formando ...

Fedez spoilera con un VIDEO la canzone del Festival di Sanremo 2021 Yeslife Red Ronnie ha deciso di spoilerare in anticipo la lista dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021. Tra conferme, ritorni ed esclusioni incredibili, il suo elenco appare piuttosto verosimile. Ma ...Sanremo 2021, Red Ronniei cantanti in gara al Festival. E annuncia anche il vincitore "... "Ciao amore" è invece la versione dicon tanto di ecografia e mani che si intrecciano formando ...