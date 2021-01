De Laurentiis si riorganizza – sms per suggerire cambi e formazioni

(Di sabato 30 gennaio 2021) L'edizione giornaliera de Il Mattino redige: la posizione di Deed il suo approccio al calcio. Le parole del quotidiano su De: 'Defatica ancora a capire come sarà il futuro del Napoli, vivendo in un incubo: in estate sminuzzerà il monte ingaggi e proverà a vendere alcuni big. Il patron ...

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis riorganizza

Forzazzurri

L'edizione giornaliera de Il Mattino redige: la posizione di Deed il suo approccio al calcio. Le parole del quotidiano su De: 'Defatica ancora a capire come sarà il futuro del Napoli, vivendo in un incubo: in estate sminuzzerà il monte ingaggi e proverà a vendere alcuni big. Il patron rimasto molto ...L'edizione giornaliera de Il Mattino redige: la posizione di Deed il suo approccio al calcio. Le parole del quotidiano su De: 'Defatica ancora a capire come sarà il futuro del Napoli, vivendo in un incubo: in estate sminuzzerà il monte ingaggi e proverà a vendere alcuni big. Il patron rimasto molto ...L'edizione giornaliera de Il Mattino redige: la posizione di De Laurentiis ed il suo approccio al calcio. Le parole del quotidiano su De Laurentiis: "De ...?? 4 minuti di lettura Stavolta davanti alle telecamere, Cristiano Giuntoli, non è andato a recitare un'intervista che sa più di salmodia: ...