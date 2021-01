Cuba | precipita un elicottero militare | il bilancio è di cinque morti

Leggi su instanews

(Di sabato 30 gennaio 2021) Unsi è schiantato contro una collina a. A bordo del mezzo erano presentimilitari, hanno tutti perso la vita Tragico incidente a. Unto ed ha terminato la sua corsa contro una collina. In quel momento erano presenti a bordomilitari, i quali hanno tutti perso la vita a causa del fortissimo impatto. Non c’è stato nulla da fare per salvarli, a nulla sono serviti i soccorsi. I militari sonotutti sul colpo perché l’impatto è stato devastante. web sourceL’incidente è avvenuto tra la provincia di Holguin e quella di Guantanamo, nell’area est dell’isola centro americana. E’ quanto reso noto dal Ministero delle Forze Armate ...