Covid, Richeldi a La7: "Mascherine ancora per due anni? Prospettiva negativa. Con Astrazeneca un vaccino in più che protegge" (Di sabato 30 gennaio 2021) "Dovremmo stappare una bottiglia, abbiamo un vaccino in più che protegge". Sono le parole del professore Luca Richeldi, pneumologo e componente del Comitato tecnico-scientifico, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, in riferimento all'approvazione dell'Ema del vaccino Astrazeneca. Richeldi ha commentato anche le parole di Andrea Crisanti, secondo cui dovremmo convivere altri due anni con le Mascherine: "Mi sembra una Prospettiva negativa. Con la campagna vaccinale e la pandemia che almeno nel nostro Paese e in parte dell'Europa si sta stabilizzando, credo che ne faremo a meno prima". Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

