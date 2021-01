Covid | 12 715 casi e 421 morti Tasso positività al 4 | 3%

(Di sabato 30 gennaio 2021) il di sabato 30 gennaio 2021 . Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi sono 12.715 (ieri 13.574), i 421 (ieri 477), secondo i dati del ministero della Salute. Sono stati in totale 298.010 i tamponi ...

Agenzia_Ansa : Covid, 12.715 nuovi casi, 421 morti. I tamponi 298.010, tasso di positività al 4,3% #ANSA - GGennarp : Covid: 12.715 nuovi casi e 421 morti - Profilo3Marco : RT @Corriere: #Covid_19, le principali notizie di oggi ?? I dati aggiornati sull'andamento dei contagi: 12.715 nuovi casi e 421 morti nelle… - infoitinterno : Covid Italia, bollettino: 12.715 casi e 421 morti. Il tasso di positività scende al 4,3% - fanpage : Il bollettino di oggi, #30gennaio: 12715 contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 715

, il bollettino di sabato 30 gennaio 2021 . Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono 12.(ieri 13.574), i morti 421 (ieri 477), secondo i dati del ministero della Salute. Sono stati ...... con un tasso di positività rispetto ai nuovi positivi (12.) pari al 4,3%, - 0,8% rispetto a ...della Regione Lazio Alessio D'Amato nella videoconferenza della task - force regionale per il- ...Sono 12.715 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia con 298mila tamponi processati (molecolari e antigenici). Le vittime sono, invece, 421. Lo rivela il nuovo bollettino d ...E’ stato diramato il bollettino sul coronavirus relativo al 30 gennaio. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 12.715 i nuovi positivi al Covid, a fronte di 298mila tamponi processati (molecol ...