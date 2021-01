Conte scelta indiscutibile per i Cinque Stelle. Crimi a Fico: “Pronti ad affrontare questa sfida con tutte le forze che hanno composto la maggioranza” (Di sabato 30 gennaio 2021) “Abbiamo ribadito che la scelta del presidente Conte come guida del governo per noi è una scelta indiscutibile frutto di un equilibrio tra le forze politiche di maggioranza” che hanno sostenuto il governo Conte II “e quindi è su quella figura che riteniamo si può ancora costruire un lavoro”. E’ quanto ha detto il capo politico del M5s, Vito Crimi, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. “Siamo Pronti ad affrontare questa sfida – ha aggiunto il leader pentastellato – con tutte le forze che hanno composto la maggioranza questo anno e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) “Abbiamo ribadito che ladel presidentecome guida del governo per noi è unafrutto di un equilibrio tra lepolitiche di” chesostenuto il governoII “e quindi è su quella figura che riteniamo si può ancora costruire un lavoro”. E’ quanto ha detto il capo politico del M5s, Vito, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto. “Siamoad– ha aggiunto il leader pentastellato – conlechelaquesto anno e ...

LegaSalvini : Giulia #Bongiorno: «Siamo estremamente soddisfatti. Conte ha fatto riferimento a un gioco di squadra. Quella di… - Pierferdinando : La scelta di #Conte è tanto giusta quanto tardiva. Si sono persi 15 giorni e non si è vista rafforzata la credibili… - fattoquotidiano : Sondaggi, il 40% vorrebbe un governo Conte “rafforzato”. Uno su 3 il voto anticipato. Per il 56% la scelta di Renzi… - giomo2 : RT @LaStampa: Crisi di governo, iniziato l’incontro Fico-M5S. Zingaretti: “Indichiamo solo Conte”. Crimi: “Conte scelta indiscutibile” http… - lucialeone70 : RT @Virus1979C: M5s:Conte come guida del governo, scelta indiscutibile. -