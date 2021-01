Consultazioni Fico, Zingaretti: “Il Pd pronto a contribuire all’elaborazione di un programma di fine legislatura. E’ l’occasione per ricostruire e rilanciare il Paese” (Di sabato 30 gennaio 2021) “Abbiamo sempre fatto prevalere il bene comune e crediamo che questa volontà coincide con la necessità di dare un governo e un programma di fine legislatura”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine delle Consultazioni con il Presidente della Camera, Roberto Fico “Abbiamo ribadito la disponibilità del Pd – ha aggiunto – a contribuire all’elaborazione di un programma di fine legislatura, coinvolgendo la maggioranza che ha sostenuto Conte e quelle forze che hanno dato il voto di fiducia, avviando un lavoro collegiale”. “Il patto di legislatura – ha aggiunto il leader dem – è l’occasione non per tornare all’Italia che c’era prima della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) “Abbiamo sempre fatto prevalere il bene comune e crediamo che questa volontà coincide con la necessità di dare un governo e undi”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Nicola, al termine dellecon il Presidente della Camera, Roberto“Abbiamo ribadito la disponibilità del Pd – ha aggiunto – adi undi, coinvolgendo la maggioranza che ha sostenuto Conte e quelle forze che hanno dato il voto di fiducia, avviando un lavoro collegiale”. “Il patto di– ha aggiunto il leader dem – ènon per tornare all’Italia che c’era prima della ...

