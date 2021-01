Concorso Banca d’Italia 2021: i requisiti e le informazioni per partecipare (Di sabato 30 gennaio 2021) La Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 105 assistenti in area amministrativa, dopo la revoca, stabilita dal Tar, dell’avviso pubblicato lo scorso 19 gennaio. I candidati in possesso di laurea triennale o diploma possono presentare la domanda di partecipazione, a partire dalle ore 12 del 5 febbraio fino alle ore 16 del 9 marzo 2021. Concorso Banca d’Italia 2021: le posizioni aperte Le figure richieste da Bankitalia sono le seguenti, ripartite nelle rispettive aree di specializzazione: 10 assistenti con orientamento nelle discipline economiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline giuridiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline statistiche; 25 assistenti con orientamento nel campo dell’ICT; 40 vice ... Leggi su quifinanza (Di sabato 30 gennaio 2021) Laha pubblicato un nuovo bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 105 assistenti in area amministrativa, dopo la revoca, stabilita dal Tar, dell’avviso pubblicato lo scorso 19 gennaio. I candidati in possesso di laurea triennale o diploma possono presentare la domanda di partecipazione, a partire dalle ore 12 del 5 febbraio fino alle ore 16 del 9 marzo: le posizioni aperte Le figure richieste da Bankitalia sono le seguenti, ripartite nelle rispettive aree di specializzazione: 10 assistenti con orientamento nelle discipline economiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline giuridiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline statistiche; 25 assistenti con orientamento nel campo dell’ICT; 40 vice ...

