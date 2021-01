Come funziona la lotteria degli scontrini e quando parte (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA – Dopo il cashback di stato, rodato nel periodo natalizio, sta per partire la Lotteria degli scontrini. Dal prossimo 1° febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, COME FUNZIONANO LE ESTRAZIONI Leggi su dire (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA – Dopo il cashback di stato, rodato nel periodo natalizio, sta per partire la Lotteria degli scontrini. Dal prossimo 1° febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, COME FUNZIONANO LE ESTRAZIONI

La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - SabrinaSalerno : Ohhhh ... oggi Photoshop non funziona !!! Come faccio a cancellare il segno sul naso???!!! Zoomate... zoomate... ??… - emenietti : se il vaccino di pfizer, come sembra, funziona meglio degli altri, non è inconcepibile che sia prodotto sotto licen… - Agenzia_Dire : Dopo il cashback arriva la lotteria degli #scontrini: ecco come funziona. - paradisocomment : RT @tangledrosess: @Cenerella7 @fattadame @paradisocomment @SalvoAmatoStan aldilà di come vada a finire per me la randellata sui denti SERV… -