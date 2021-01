Cloverfield 2 | Universal Pictures e Bad Robot al lavoro sul sequel del film di Drew Goddard

(Di sabato 30 gennaio 2021) Vi ricordate di? Quel piccolo capodi monster-movie uscito nel 2008? Chi non potrebbe, d'altronde è stato uno dei migliori mockumentary (falso documentario) mai fatti. Dopo il successo del primodi(Quella casa nel bosco) altri registi e sceneggiatori hanno ampliato il «Universe», infatti, ricordiamo «TheParadox» e «10Lane». Ora, l'annuncio è arrivato e ildiretto della prima opera del 2008 è in fase di sviluppo. Arriva ildi? Ecco le ultime novità Hollywood Reporter ha svelato le ultime novità che riguardano la produzione del nuovodi. La casa di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cloverfield Universal

Ultim'ora News

... è stato scelto per dirigere il reboot di Van Helsing per conto della. James Wan , noto ... Overlord , che inizialmente si diceva facesse parte dell'universo di, è stato prodotto da ...... è stato scelto per dirigere il reboot di Van Helsing per conto della. James Wan , noto ... Overlord , che inizialmente si diceva facesse parte dell'universo di, è stato prodotto da ...Bad Robot e Paramount Pictures hanno affidato la sceneggiatura del nuovo capitolo allo showrunner della serie spin-off di The Batman.Dopo due spin-off e voci incontrollate poi rivelatosi infondate, il cult Cloverfield otterrà finalmente un vero e proprio sequel.